Ліквідована, зокрема, ворожа інженерна машина розгородження, поділився радник очільника Міністерства внутрішніх справ.

В Луганській області знищено понтонну переправу російських окупантів, а разом з нею і техніку ворога.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Telegram.

"Знищена переправа рашистів у Луганській області. Разом з понтонною переправою Збройні сили України знищили 3 БМП, 1 ІМР (інженерна машина розгородження - Ред.) і 3 вантажні автомобілі окупантів", - написав він.

Геращенко продемонстрував знімки знищеної ворожої переправи й техніки ворога.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлись в Україну.

Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а пізніше атакував мирних жителів у низці населених пунктів. Зокрема, окупанти бомбили Луганську область.

8 травня у результаті нового ворожого авіаудару на Луганщині були знеструмлені Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Захисники України давали супротивнику гідну відсіч. Генштаб Збройних сил нашої країни повідомив, що станом на сьогодні вже знищені 25,5 тис. супротивників.

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