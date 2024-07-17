ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та 40 їхніх артсистем

Загальні втрати росіян у війні в Україні з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали 562 тис. 510 чоловік живої сили, в тому числі 1 110 окупантів за минулу добу.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що за вказаний період знищено:
- танків ‒ 8238 (+11 одиниць за минулу добу),
- бойових броньованих машин ‒ 15871 (+9),
- артилерійських систем – 15411 (+43),
- РСЗВ – 1120 (+1),
- засобів ППО ‒ 893 (+1),
- літаків – 361 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12224 (+31),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни - 1 (+0).
Також ворог втратив автомобільної техніки та автоцистерн – 20 тис 741 (+61) одиницю, спеціальної техніки ‒ 2586 (+9).
Війна в Україні: новини
За інформацією Генштабу, ситуація в районах ведення бойових дій та на лінії бойового зіткнення є напруженою, проте, ЗСУ роблять все можливе для недопущення здійснення планів ворога, і для знищення його особового складу і техніки.
З останніх новин іноЗМІ відомо, що Україна може отримати більше F-16. Зокрема, як пише Al Jazeera, Греція хоче продати США старі винищувачі F-16 для подальшої їх модернізації та передачі Україні.
Видання зазначає, що Греція планує модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale. Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35.
В одній із доповідей говорилося, що Україна може розраховувати на 60 списаних літаків F-16 з Данії, Норвегії та Нідерландів. Однак країна потребує близько 150 винищувачів, тож 32 літаки від Греції допомогли б заповнити цю прогалину.