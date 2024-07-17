ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів та 40 їхніх артсистем

Росіяни втратили також 20 одиниць бронетехніки, засіб ППО, РСЗВ та купу автотехніки та спецтехніки.

Загальні втрати росіян у війні в Україні з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали 562 тис. 510 чоловік живої сили, в тому числі 1 110 окупантів за минулу добу.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що за вказаний період знищено:

танків ‒ 8238 (+11 одиниць за минулу добу),

бойових броньованих машин ‒ 15871 (+9),

артилерійських систем – 15411 (+43),

РСЗВ – 1120 (+1),

засобів ППО ‒ 893 (+1),

літаків – 361 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12224 (+31),

кораблі /катери ‒ 28 (+0),

підводні човни - 1 (+0).

Також ворог втратив автомобільної техніки та автоцистерн – 20 тис 741 (+61) одиницю, спеціальної техніки ‒ 2586 (+9).

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Війна в Україні: новини

За інформацією Генштабу, ситуація в районах ведення бойових дій та на лінії бойового зіткнення є напруженою, проте, ЗСУ роблять все можливе для недопущення здійснення планів ворога, і для знищення його особового складу і техніки.

З останніх новин іноЗМІ відомо, що Україна може отримати більше F-16. Зокрема, як пише Al Jazeera, Греція хоче продати США старі винищувачі F-16 для подальшої їх модернізації та передачі Україні.

Видання зазначає, що Греція планує модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale. Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35.

В одній із доповідей говорилося, що Україна може розраховувати на 60 списаних літаків F-16 з Данії, Норвегії та Нідерландів. Однак країна потребує близько 150 винищувачів, тож 32 літаки від Греції допомогли б заповнити цю прогалину.

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