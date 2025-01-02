Загарбники переховувалися серед дерев.

Українські військові знищили на південному напрямку місце дислокації російських операторів безпілотних систем.

Як повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України, бійці 128 окремої бригади територіальної оборони "Дике поле" успішно уразили "гніздо" операторів російських дронів на півдні країни.

Військові оприлюднили відео, на якому можна побачити, як серед дерев переховуються російські загарбники. Також на кадрах - відповідні БПЛА. Українські фахівці виявили місце пуску дронів типу "Крило", зробили коригування вогню та знищили "гніздо" окупантів з безпілотниками.

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Удари по позиціях РФ

Як писав УНІАН, раніше українські сили уразили пункт управління 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти на Курщині. Повідомлялося, що загарбники зазнали втрат.

Сьгодні у мережі з'явилося відео наслідків удару по селищу Іванівське, що в Курській області. За даними мережі, під ударом опинилося місце дислокації російських військ.

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