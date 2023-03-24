Сергій Попко зазначив, що росіяни намагаються знайти системи ППО.

Російські окупанти продовжують використовувати тактику масованого обстрілу міст України. На аеродромах в Росії і в Чорному морі знаходяться ракетоносії.

Голова Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що за останній тиждень росіяни завдали ударів:

у Донецькій області - по "Пункту незламності", лікарні та школі;

у Херсонській області - по музею та житловому будинку;

у Київській області - за освітнім закладом;

у Запорізькій області - по житловому будинку.

"Це лише частина повітряних ударів. І нанесені вони виключно по цивільних об'єктах. Країна-терорист, ймовірно, буде продовжувати повітряні атаки із застосуванням широкого спектру ракетного озброєння", - йдеться у повідомленні Telegram-каналі КМВА.

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При цьому Попко зазначив, що окупанти намагаються знайти українські системи ППО, а дрони і літаки типу Су-24МР працюють уздовж північних кордонів України. За його словами, на російських аеродромах зосереджені бомбардувальники Ту-22М3, а в Чорному морі знаходяться чотири носія крилатих ракет, в тому ж числі підводний човен. Всього Росія підготувала до 24 ракет "Калібр".

"Тому загроза чергового комплексного масованого ракетного удару реальна. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтесь правил безпеки", - підсумував чиновник.

Нічна атака Росії на Україну - що відомо

У ніч на 24 березня РФ атакувала Україну дронами Shahed-136/131 і керованими авіаційними бомбами. У Сумській області загинули дві людини, а ще 10 отримали поранення.

При цьому Кривий Ріг атакували шістьма дронами-камікадзе Shahed, обійшлося без жертв і постраждалих.

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