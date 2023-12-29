Українська авіація упродовж минулої доби майже 20 разів била по силах супротивника, зазначив Генштаб Збройних сил України.

Втрати Росії в Україні збільшилися - за добу уражено кілька зенітно-ракетних комплексів загарбників, 11 артилерійських засобів, а також кілька пунктів управління та станцій радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у п'ятницю вранці, 29 грудня, у соцмережі Facebook. "Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника", - зазначили у Генштабі.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 станції РЕБ, 2 зенітно-ракетних комплекси та 6 складів боєприпасів противника.

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Водночас ворог загалом завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Минулої доби під ворожим артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

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Як повідомляв УНІАН, цієї ночі та вранці російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе та різними ракетами, вже відомо про руйнування та постраждалих. Ворожим цілям активно протидіє українська протиповітряна оборона.

Варто зазначити, що наші воїни ліквідували вже багато крилатих ракет супротивника - загальні втрати ворога на 29 грудня 2023 року становлять приблизно 1620 штук.

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