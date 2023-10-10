Зокрема, знищено один ворожий танк, три артилерійських системи, три одиниці автомобільної техніки.

Українські військові за минулу добу ліквідували 169 російських окупантів та знищили два склади боєприпасів ворога на Таврійському напрямку. Про це повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку.

Зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області.

В прес-центрі наголосили, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Відео дня

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1415 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 169 осіб. Знищено 7 одиниць військової техніки противника. Зокрема, один танк, три артилерійських системи, три одиниці автомобільної техніки. Також знищено два склади боєприпасів ворога", - заявили в прес-центрі.

Війна в Україні - втрати окупантів

За добу українські захисники ліквідували 450 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно вже склали 283 080 осіб. Сили оборони знищили шість ворожих танків, три ББМ, сім артилерійських систем, 17 БпЛА.

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень - з 2 до 9 жовтня, уразили 27 танків та 39 бойових броньованих машин російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: