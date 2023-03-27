Українські воїни атакували супротивника безпілотниками.

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили екіпаж російського БТР та групу ворожої піхоти.

Про це повідомляє Служба безпеки України. "Спецпризначенці СБУ відправили до пекла екіпаж БТР та піхоту на броні прямо "на марші". Воїни Центру спецоперацій "А" відпрацювали по окупантах FPV-дроном", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще одну російську БМП знищили дроном-камікадзе поблизу ворожих позицій.

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Ситуація на фронті в Україні - зараз це треба знати

За даними Генштабу Збройних сил України, які були опубліковані вранці 27 березня, наші воїни на Авдіївському, Бахмутському, Куп'янському, Мар’їнському та Лиманському напрямках відбили понад 60 атак з боку супротивника.

Росіяни в Україні зазнали величезних втрат. Втрати ворога вже становлять 171 160 загарбників. Крім того, ліквідовані 6 953 бойові броньовані машини супротивника.

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