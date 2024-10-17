Напередодні, 15 жовтня, президент Володимир Зеленський представив в українському парламенті план перемоги, який допоможе завершити війну вже наступного року. Однак оглядачі BILD Бйорн Штріцель та Даніель Беллут наголошують, що вже зараз у цьому документі є очевидні слабкі місця. Йдеться про прохання України, які вже були озвучені, але ігноруються Заходом.
"Перший пункт плану передбачає запрошення України до НАТО "прямо зараз". Проте генсек альянсу Марк Рютте заявив у середу, що для цього Київ спочатку має завершити реформи. Крім того, потрібна згода проросійсько налаштованих країн НАТО, таких як Угорщина та Словаччина. Тобто фактично Рютте відкинув перший пункт Зеленського", - зазначають аналітики.
Крім того, Київ просить дозволити завдавати удари далекобійною зброєю по території РФ, розмістити в Україні комплексний пакет неядерного стратегічного стримування, поставити додаткові засоби ППО, розширити санкції проти Кремля.
Український офіцер на умовах анонімності заявив, що війна триватиме ще щонайменше два роки, перш ніж у країни-агресорки закінчаться запаси військової техніки.
"Це хороші цілі (у плані перемоги, - УНІАН), але ми залежимо від допомоги Заходу. На багатьох ділянках фронту у нас все ще замало артилерійських снарядів, і нам все ще не вистачає засобів для захисту від російських бомбардувань", - додав військовий.
План перемоги Зеленського - що кажуть у світі
Як повідомляв УНІАН, план перемоги складається з 5 пунктів, три з яких мають секретні додатки.
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон обговорює з Києвом план перемоги.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував перший пункт Плану перемоги України, який передбачає запрошення до членства в Альянсі.
Як сказав Рютте, стосовно Плану перемоги України йдуть значні обговорення й використовуються усі можливості для ухвалення подальшого покрокового рішення. Водночас, він сказав, що відбувається багато подій у питанні зближення України з Альянсом.
План перемоги швидше за все, розчарує тих, хто очікував поштовху до миру, а саме переговорів з РФ, пише The Washington Times.