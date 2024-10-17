Український офіцер заявив виданню, що війна триватиме ще мінімум два роки.

Напередодні, 15 жовтня, президент Володимир Зеленський представив в українському парламенті план перемоги, який допоможе завершити війну вже наступного року. Однак оглядачі BILD Бйорн Штріцель та Даніель Беллут наголошують, що вже зараз у цьому документі є очевидні слабкі місця. Йдеться про прохання України, які вже були озвучені, але ігноруються Заходом.

"Перший пункт плану передбачає запрошення України до НАТО "прямо зараз". Проте генсек альянсу Марк Рютте заявив у середу, що для цього Київ спочатку має завершити реформи. Крім того, потрібна згода проросійсько налаштованих країн НАТО, таких як Угорщина та Словаччина. Тобто фактично Рютте відкинув перший пункт Зеленського", - зазначають аналітики.

Крім того, Київ просить дозволити завдавати удари далекобійною зброєю по території РФ, розмістити в Україні комплексний пакет неядерного стратегічного стримування, поставити додаткові засоби ППО, розширити санкції проти Кремля.

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Український офіцер на умовах анонімності заявив, що війна триватиме ще щонайменше два роки, перш ніж у країни-агресорки закінчаться запаси військової техніки.

"Це хороші цілі (у плані перемоги, - УНІАН), але ми залежимо від допомоги Заходу. На багатьох ділянках фронту у нас все ще замало артилерійських снарядів, і нам все ще не вистачає засобів для захисту від російських бомбардувань", - додав військовий.

План перемоги Зеленського - що кажуть у світі

Як повідомляв УНІАН, план перемоги складається з 5 пунктів, три з яких мають секретні додатки.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон обговорює з Києвом план перемоги.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував перший пункт Плану перемоги України, який передбачає запрошення до членства в Альянсі.

Як сказав Рютте, стосовно Плану перемоги України йдуть значні обговорення й використовуються усі можливості для ухвалення подальшого покрокового рішення. Водночас, він сказав, що відбувається багато подій у питанні зближення України з Альянсом.

План перемоги швидше за все, розчарує тих, хто очікував поштовху до миру, а саме переговорів з РФ, пише The Washington Times.

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