ЗСУ продовжують звільняти населені пункти з-під окупації / ua.depositphotos.com
Жителі одного з сіл в Чернігівській області, звільненого від російських окупантів, зворушливо зустріли бійців Збройних сил України, які зайшли в населений пункт.
Відповідне відео напередодні з'явилося в мережі.
"Як ми на вас чекали!", - емоційно говорить одна з місцевих мешканок, пропонуючи частування українським захисникам. Інші жителі кличуть військових на вечерю.
Ще один чоловік розповідає, що окупанти їздили п'яними по селу на "Жигулях".