Люди не приховують своєї радості від повернення української армії.

Жителі одного з сіл в Чернігівській області, звільненого від російських окупантів, зворушливо зустріли бійців Збройних сил України, які зайшли в населений пункт.

Відповідне відео напередодні з'явилося в мережі.

"Як ми на вас чекали!", - емоційно говорить одна з місцевих мешканок, пропонуючи частування українським захисникам. Інші жителі кличуть військових на вечерю.

Ще один чоловік розповідає, що окупанти їздили п'яними по селу на "Жигулях".

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