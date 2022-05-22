Наразі дорога в Маріуполь – це дорога в один кінець.

З 21 травня в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Для тих, хто збирається відвідати Маріуполь – пам’ятайте, на зараз це дорога в один кінець. Для тих, хто збирається покинути Маріуполь в бік Запоріжжя, до відкриття офіційних коридорів маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська", - попередив він.

Відтепер для в’їзду в Маріуполь потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Термін дії перепустки три дні, але вона одноразова (тобто скористуватись нею можна лише один раз).

"Перепустку видають в Мангуші та Виноградному у пунктах фільтрації комендатура окупантів. Черга на отримання перепустки розписана вперед на декілька тижнів", - зауважує Андрющенко.

Для виїзду з Маріуполя автівкою так само потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Термін та правила дії аналогічні. Перепустку видають у так званих райвідділках "мвс ДНР"

Для пересування всередині Маріуполя між адміністративними районами також потрібна перепустка на авто.

Для пересування Маріупольським районом (без в’їзду в Маріуполь) також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші.

"Тобто проїзд з Мангуша до Ялти (або Урзуф) без перепустки неможливий. Термін та порядок дії аналогічний", - зауважив Андрющенко.

Маріуполь під окупацією Росії: що варто знати

Маріуполь опинився під посиленим вогнем росіян з перших днів повномасштабного вторгнення.

Після евакуації українських військ з "Азовсталі", які утримували оборону міста понад два місяці, рашисти заявили про взяття Маріуполя "під повний контроль".

За офіційними даними України, російські війська знищили десятки тисяч тамтешніх мешканців. Встановити остаточну кількість жертв збройної агресії РФ неможливо, оскільки окупанти самостійно розбирають завали розбомблених ними будівель, знищуючи злочини скоєних звірств.

Громадян, які хочуть покинути зруйноване місто, росіяни відправляють у "фільтраційні" табори, після чого українців депортують у депресивні регіони Росії.

В місті можливий спалах холери, через бої відсутнє газо- і водопостачання.

За словами Андрющенка, заблокований російськими військами Маріуполь нереально відновити силами окупантів найближчим часом.

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