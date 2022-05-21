Людей змушують сідати в автобуси й лише при посадці повідомляють, що далі будуть везти до "фільтраційного табору".

Станом на ранок 21 травня, Росія депортувала на свою територію 1 млн 377 тис. 925 українців, у тому числі 232 тис. 480 дітей.

Про це в Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

"За останню добу – 17 тис. 306, у тому числі 2 тис. 213 дітей. Заяви РФ про нібито добровільне переміщення українців не відповідають дійсності. Ми маємо незаперечні підтвердження примусової та спланованої заздалегідь депортації. Черговим доказом стало відео, опубліковане радником мера Маріуполя Петром Андрющенком. На цьому записі реальна картина депортації маріупольців. Люди оточені російськими військовими з автоматами, обурені та налякані. Залишити місце так званої "евакуації" рашисти не дозволяють. Їх змушують сідати в автобуси й тільки при посадці повідомляють, що далі будуть везти до "фільтраційного табору" в Безіменному Новоазовського району і потім в Росію", - заявила омбудсмен.

Вона зазначила, що за дуже приблизними даними тільки через цей табір пройшли понад 32 тисяч громадян.

За словами Денисової, скільки з них через "нелояльність" до російських загарбників і "спеціальної операції" опинилися у в'язницях на тимчасово окупованих територіях або загинули, встановити поки неможливо.

"Своїми діями країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території. Депортація і насильницьке переміщення населення є злочином проти людяності відповідно до статті 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів РФ проти людяності та порушень прав людини в Україні", - написала Денисова.

Війна в Україні та фільтраційні табори:

24 лютого 2022 року почалося повномасштабне військове вторгнення Росії на територію незалежної України.

Росія влаштувала фільтраційні табори в окупованому Криму.

19 травня 2022 року уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила про те, що Росія збирається депортувати 2 мільйони українців.

Вас також можуть зацікавити новини:

Окупанти проводять масові зачистки і мародерство в Маріуполя - радник мера

Без взуття та білизни: росіяни тримають понад 400 маріупольців у концтаборі

Стало відомо, скільки людей російські окупанти депортували з Маріуполя