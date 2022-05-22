За словами Білецького, було здійснено понад 5 спроб перекинути допомогу захисникам міста повітрям. Окрім двох останніх вони були успішними.

Спроб перекинути допомогу українським захисникам на "Азовсталі" в Маріуполі було більш як пʼять. Всі, окрім двох останніх, були успішними.

Про це в інтерв'ю для "Української правди" розказав перший командир і засновник полку "Азов" Андрій Білецький.

За його словами, українські пілоти на вертольотах доставляли в заблоковане росіянами місто підкріплення, озброєння, ліки та інше найнеобхідніше захисникам Маріуполя, та забирали поранених і тіла вбитих.

За словами засновника "Азову", спецоперація авіапрориву була спланована й проводилася під егідою Головного управління розвідки Міноборони України. Сам Білецький займався організацією десанту. Завдяки спецоперації вдалося переправити гелікоптерами для посилення оборони міста 72 бійців "Азову".

Білецький підкреслив, що такого не робила ще жодна армія в історії.

"Тобто спочатку все було добре. А під кінець зрозуміло, що ворог розвивається, дивиться, він розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти. У цих спробах треба передусім виділити героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків. Ні в яких "падіннях чорного яструба" ніколи американці не дозволяли собі входити на більш ніж сотню кілометрів у глибоко ешелоновану систему ППО при патрулюванні винищувачів ворога в повітрі. Таких операцій ніколи в історії людства не було", – сказав він.

Одним із перших, хто був доправлений гелікоптером до Маріуполя, став "азовець" "Кельт", він загинув наступного дня.

"Загинув так, як і хотів, до речі. Він багатьом друзям казав: "хочу вдома вмерти". І загинув він на сусідній вулиці від того дому, де народився і виріс. Загинув прямо в серці своєї малої батьківщини", – зазначив Білецький.

Доправляли гелікоптерами в Маріуполь також медиків.

"В останній виліт у гелікоптері погодилися летіти лікарі. Це була медсестра, анестезіолог, два хірурги — загалом 5 представників медичного персоналу, цивільних. Це люди з Дніпра… Це справді для мене герої", — розповів Білецький.

За його словами, усім було важко летіти, але найважче першому і тим, хто вже знав, що росіяни вирахували трасу польоту і розташували відповідним чином засоби ППО.

"Вони летіли, чітко розуміючи, що вірогідність (загинути, - УНІАН) просто величезна. Але вони летіли, бо розуміли, що там помирають наші", — наголосив Білецький.

Стосовно ж історії командира першого екіпажу гелікоптерів Білецький сказав, що вона гідна екранізації.

"Можливо, після війни, або навіть під час війни вона буде екранізована. Це історія для фільму. Але нехай ця людина сама розповість. Це вже повинен розповідати офіцер, пілот. А йому є що розповідати. Він живий-здоровий", – констатував перший командир "Азова".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час доставки їжі та води на "Азовсталь" загинуло багато льотчиків. Президент назвав їх абсолютними героями, які знали, що долетіти до "Азовсталі" і привезти туди ліки, харчі, воду, забрати тіла, поранених – майже неможливо, але пілоти все одно погоджувалися летіти.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" продовжується і він складний.

20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

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