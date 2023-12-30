Тільки в Києві сьогодні з-під завалів дістали 16-у людину, яку вбила вчорашнім ракетним ударом Росія.

В Україні важкі часи через масований ракетний удар Росії 29 грудня, сьогодні в Києві з-під завалів дістали 16-го загиблого українця, тоді як ще вчора статистика жертв сягала 31 людини по всій Україні. І це ще не вечір 30 грудня.

Державна служба з надзвичайних ситуації Україні на тлі сумної статистики дала дієві поради на майбутнє. Що робити, якщо став жертвою обстрілів окупантів і знаходишся під завалами:

Не піддавайтеся паніці. Пам'ятайте, про руйнування будівлі знають, до вас прямують екстренні служби разом з рятувальниками. За можливості кричить чи свистіть - дайте знати про себе. Також можна стукати по батареях чи трубах. Важливо підказати, де саме ви є. Рятувальники час від часу влаштовують "хвилину тиші", тому вас можна буде почути. Однак ні в якому разі не використовуємо сірники чи запальнички для "сигналу", вони можуть спровокувати вибух. Якщо вас почули, терпляче чекаємо. Фахівцям потрібен час, щоб дістатися до вас, розгребти завали.

Якщо вас не чують:

Спробуйте самостійно звільнити свої кінцівки. Якщо з цим є труднощі і якусь частину притисло, масажуйте ділянку тіла вище затиснутої. Важливо підтримати циркуляцію в крові;

також важливо не зрушити перекриття чи балки, щоб не спровокувати новий обвал. Тому не розбирайте самотужки завали навколо себе;

якщо вийшло звільнитися, оцініть свій стан. Бачите навколо себе ще людей - за можливості надайте їм першу допомогу.

"Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися, продовжуйте кликати на допомогу та чекати рятувальників", - акцентують в ДСНС.

Також там нагадують, щоб мінімізувати шанс опинитися під завалом, слід йти в укриття вчасно. Якщо лунає тривога, а до бомбосховище вам далеко, користуємося правилом 2-стін в приміщенні.

Україна збила ракету РФ серед дня

Сьогодні вдень гучний вибух пролунав в районі міста Дніпро. Після цього підрозділ Повітряного командування "Схід" уточнив, що там збили ворожу ракету. Йшлося про боєголовку типу Х-59.

Факт ліквідації ракети також підтвердив голова ОВА Сергій Лисак. Він відзначив влучну роботу українських захисників в небі.

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