Необхідно бути готовими до подальшого загострення ситуації, попередила міністр з питань реінтеграції окупованих територій України.

Віце-прем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звернулась до мешканців Луганської, Донецької та частини Харківської областей і закликала їх до евакуації.

Про це повідомила прес-служба міністерства.

Верещук пояснила, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі перед черговим раундом перемовин, як це намагаються подати російські посадові особи. Це був жест залізної волі нашої армії, влади та всього українського народу.

За її словами, ми всі маємо бути готовими, на жаль, до подальшого загострення.

"Саме тому керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано, - наголосила Верещук. - Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є", - зазначила чиновниця.

Нагадаємо, Росія вдерлася на територію України рано вранці 24 лютого.

Ворог спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення та активістів, зокрема, обстрілював міста на сході української держави.

6 квітня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в регіоні ворог може через три-чотири дні намагатися йти в наступ.

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