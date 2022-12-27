Він очолював СБУ в 2013-14 роках.

Російські окупанти призначили екс-голову Служби безпеки України Олександра Якименка генеральним директором "державної служби безпеки Херсонської області".

Відповідна інформація з'явилася в єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації. Херсонське видання "Мост" повідомляє, що вперше про його призначення стало відомо влітку.

Дата реєстрації "служби" - 13 травня 2022 року. Вона зареєстрована в будівлі господарського суду області в Херсоні.

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Що відомо про Олександра Якименка

З березня 2010 до серпня 2011 року Якименко обіймав посаду начальника Управління СБУ в Севастополі, а з серпня 2011 по липень 2012 - в Донецькій області.

9 січня 2013 року був призначений Головою Служби безпеки України. Також Якименко увійшов до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Після Майдану Якименко втік до Росії. У квітні 2014 року його оголосили в розшук за підозрою в перевищенні влади або службових повноважень. Також його звинувачують у наданні допомоги терористичним організаціям.

26 лютого 2021 року його позбавили військового звання та державної нагороди через державну зраду та участь в анексії Криму.

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