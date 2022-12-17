Йому обрано запобіжний захід - утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У Херсонській області заарештували колаборанта, який розселяв російських окупантів і сприяв переходу на розрахунки російськими рублями.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, за даними слідства, під час окупації Херсона підозрюваний, співпрацюючи з окупаційною владою Російської Федерації, добровільно обійняв посаду так званого "голови Новорайської сільської ради ВЦА Бериславського району Херсонської області".

У прокуратурі зазначають, що так званий "голова" села активно виконував покладені на нього окупаційною владою завдання.

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"Погрозами підозрюваний намагався схилити місцеве населення до співпраці, розпоряджався з приводу переходу суб'єктів господарювання села на російську систему реєстрації та оподаткування, а також щодо ведення розрахунків російським рублем", - сказано в повідомленні.

Також він сприяв розселенню військовослужбовців збройних формувань РФ у вимушено покинуті місцевими будинки та квартири.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури мешканця Бериславського району затримано та повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч.5 ст. 111-1 КК України).

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Ситуація в Херсонській області:

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