Ворог форсував річку Сіверський Донець, також росіяни закріплюються в Білогорівці.

Російські окупанти закріплюються в Лисичанську та Білогорівці. Окрім цього, ворог готує наступ на Слов'янському напрямку.

Про це йдеться у новому зведенні на сторінці Генерального штабу Збройних Сил України у Facebook.

Так, на Краматорському напрямку окупанти провели артилерійську підготовку та форсували річку Сіверський Донець. Ворог закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

"На Слов’янському напрямку підрозділи противника штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають", - розповіли у Генштабі.

Також повідомляється про ситуацію на Донецькому напрямку. Там окупанти зосередили свої основні зусилля на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що після важких боїв українські військові вийшли з Лисичанська. У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму, а потрібні матеріально-технічні ресурси.

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