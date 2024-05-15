Яку тактику застосовує РФ на Харківському напрямку: в ЗСУ дали відповідь

За словами Назара Волошина, РФ використовує мобільну техніку для швидкого штурму українських позицій.

Російсько-українська війна триває й РФ продовжує атакувати позиції Сил оборони України на Харківському напрямку.

"Тактика ворога незмінна, така ж, як і на інших напрямках, на інших ділянках фронту ворог це вже застосовував. Малими штурмовими групами ворог заходить, щоб вони десь закріпилися, а потім вже заводить підрозділи на бронетехніці. На Харківському напрямку ворог задіює ці малі піхотні групи, задачею яких є закріпитися біля населених пунктів", – розповів в ефірі телемарафону Назар Волошин, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Він також зазначив, що безпосередньо для атак РФ не використовує бронетехніку, надаючи перевагу мобільності штурмових груп.

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"Окупанти намагаються завозити особовий склад цих малих груп і боєкомплект на малогабаритній, автомобільній техніці. Наприклад, використовують багі, кілька таких вже знищено. Вони на цих багі намагаються заїжджати, розосередитися на місцевості. Їх підтримує артилерія і далі заїжджає бронетехніка. Однак, Сили оборони України використовують БПЛА, з-за допомогою яких намагаються знищувати такі колони з бронетехнікою", – сказав Волошин.

Наступ РФ на Харківському напрямку: останні новини

За інформацією від аналітика Bild Юліана Рьопке, російські війська увійшли в північну частину Вовчанська, бої там тривають у районі м'ясокомбінату.

Про відхід Сил оборони України з деяких позицій на Харківському напрямку розповів і Назар Волошин. Водночас із цим, він зазначив, що в деяких місцях українські оборонці контратакують.

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