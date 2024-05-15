За словами Назара Волошина, протягом минулої доби Сили оборони відбили тут 11 атак ворога.

Російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України на Харківському напрямку, повідомив в ефірі телемарафону Назар Волошин – речник ОСУВ "Хортиця".

"Ситуація залишається загостреною, проте Сили оборони ведуть активні оборонні бої. Спроби окупантів прорвати нашу оборону зупинено. Дещо ситуацію стабілізовано. Наразі оперативна ситуація там залишається складною, вона динамічною вздовж усієї прикордонної смуги. Ворог намагається там закріпитися для подальшого просування. Наразі там йдуть активні бойові дії саме в малих населених пунктах", – розповів Волошин.

Речник також додав, що протягом минулої доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника.

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"Зокрема, в таких населених пунктах, як Глибоке – Липці, Лук'янці – Липці, Борисівка – Нескучне та Щебекіно – Вовчанськ. У районах Лук'янців та Вовчанська тривають бої, окупанти намагаються здобути там певну тактичну перевагу… Внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, задля збереження життя та здоров'я наших військових, було здійснено маневри та підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції", – сказав Волошин.

За словами речника, РФ своїми діями намагалася створити сприятливі умови для подальшого просування вглиб Харківської області.

"Зокрема, зайняти більш вигідні для нього позиції на місцевості. Однак, підрозділи Сил оборони закріпитися. Ми контратакуємо, завдаємо ударів артилерією та залучуємо велику кількість БПЛА", – пояснив Волошин.

Ситуація на Харківщині залишається складною: важливі новини

За інформацією військового аналітика Bild Юліана Рьопке, російські війська увійшли в північну частину Вовчанська Харківської області, бої там тривають у районі м'ясокомбінату.

На думку військового експерта Івана Киричевського, задум російських окупантів в їхньому наступі в Харківській області в головній частині зірваний.

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