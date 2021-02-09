Ярослава була 1992 року народження, проходила військову службу за контрактом в 56 окремій механізованій бригаді в місті Маріуполь.

У Маріуполі померла військовослужбовець Ярослава Коляденко, у неї залишився маленький син.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Оратівської селищної ОТГ.

"Оратівська селищна рада висловлює щирі співчуття родині Булаївських (с. Оратівка) Галині Миколаївні та Івану Івановичу, з приводу важкої і непоправної втрати – смерті доньки Коляденко Ярослави Іванівни", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожОкупанти на Донбасі з гранатометів обстріляли низку позицій українських військових

Ярослава була 1992 року народження, проходила військову службу за контрактом в 56 окремій механізованій бригаді в місті Маріуполь.

У неї залишився 8-річний син Кирило.

Нагадаємо, в січня 2021 року у районі ООС загинула старший солдат 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Вікторія Слободянюк, їй було лише 29 років.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко