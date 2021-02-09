У Маріуполі померла військовослужбовець Ярослава Коляденко, у неї залишився маленький син.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Оратівської селищної ОТГ.
"Оратівська селищна рада висловлює щирі співчуття родині Булаївських (с. Оратівка) Галині Миколаївні та Івану Івановичу, з приводу важкої і непоправної втрати – смерті доньки Коляденко Ярослави Іванівни", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожОкупанти на Донбасі з гранатометів обстріляли низку позицій українських військових
Ярослава була 1992 року народження, проходила військову службу за контрактом в 56 окремій механізованій бригаді в місті Маріуполь.
У неї залишився 8-річний син Кирило.
Нагадаємо, в січня 2021 року у районі ООС загинула старший солдат 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Вікторія Слободянюк, їй було лише 29 років.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Донбасі підірвалися українські військові: двоє бійців загинули
- Загострення на Донбасі: бойовики обстріляли українські позиції 13 разів, є загиблі і поранені
- Стали відомі імена загиблих унаслідок підриву на Донбасі військових
- Снайпер окупантів поранив українського військового на Донбасі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram