На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив по всій лінії зіткнення

Активізувалися наступальні і штурмові дії росіян на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.

На Сєверодонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна.

На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони.

На Маріупольському напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив та блокувати наші підрозділи в районі "Азовсталі" міста Маріуполь. Завдає авіаційних ударів, зокрема й з літаків дальньої авіації.

Використовуючи залізничне сполучення, противник робить спроби налагодити логістичне забезпечення військ.

Як писав УНІАН, Росія накопичує угрупування військ шляхом перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області в напрямку Харківщини. Так, за наявними даними, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК "Іскандер-М".

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