Є сподівання, що війна в Україні закінчиться до 2030 року, - начальник штабу ЗС Бельгії

Вансіна наголошує, що у 2030 році повинна бути змога сказати Путіну, що навіть без американців він не виграє війну проти Європи.

Є сподівання, що війна в Україні закінчиться до 2030 року, а коли це станеться, то Європі потрібно буде бути достатньо сильною, аби стримувати росіян. Про це в інтерв'ю Le Soir сказав генерал Фредерік Вансіна, начальник штабу Збройних сил Бельгії.

"2030 рік буде складним періодом для Європи. До того часу, ми сподіваємося, війна в Україні закінчиться. Росія все ще буде там зі своєю армією чисельністю від 650 000 до 700 000 досвідчених військовослужбовців", - зазначив він.

Генерал підкреслив, що у 2030 році вони повинні мати змогу сказати президенту Росії Володимиру Путіну, що навіть без американців він не виграє війну проти Європи.

"У нас ще є кілька років попереду. Завдяки мужності та крові українців, які купують для нас цей час. Ось чому ми так рішуче їх підтримуємо", - сказав Вансіна.

Начальник штабу зауважив, що наразі війна в Україні зайшла у глухий кут. Водночас у Росії все ще функціонує військова економіка, яка щодня виробляє військову техніку, а російський наратив залишається войовничим і наступальним. Йдеться, зокрема, про начебто необхідність повернення до кордонів 1997 року, тобто "Центральної Європи поза межами НАТО".

Вансіна також зазначив, що Путін публічно заявив про своє прагнення створити армію чисельністю 1,5 мільйона осіб.

"Щойно цей конфлікт в Україні закінчиться, нам потрібно буде бути достатньо сильними в Європі, щоб стримувати росіян. І все це на тлі наших нинішніх відносин зі Сполученими Штатами", - сказав генерал.

Версії завершення війни

Як повідомляв УНІАН, раніше Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України зауважив, що у Кремлі, схоже, наразі є щонайменше три сценарії щодо війни проти України.

Так, перший сценарій ворога - це продовження війни щонайменше до 2028 року, мовляв, зараз росіяни роблять ставку на цьогорічну весняно-літню спробу штурмових дій.

Другий сценарій - це "дрейф" до припинення вогню та заморожування війни, а третій - продовження війни проти України з паралельним переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року.

Вас також можуть зацікавити новини: