Приватна ППО вперше збила реактивний 'Шахед', - Федоров

Наразі на 19 підприємствах формують приватні групи ППО.

Приватна протиповітряна оборона вперше збила реактивний "Шахед", що летів на швидкості 400 кілометрів за годину. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram.

"Продовжуємо розвивати проєкт приватної ППО. Група приватної ППО в Харківській області активно збиває "Шахеди", зокрема зафіксовано перше збиття реактивного дрона", - заявив міністр.

За його словами, це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів – швидших і складніших для перехоплення.

"За завданням президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба.

Один з елементів цієї системи – приватні групи, які підсилюють захист критичної інфраструктури. Мета проєкту – швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи", - розповів Федоров.

Він зауважив, що зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної архітектури ППО.

"Наступний крок – масштабування проєкту та результатів: більше збитих цілей і швидше реагування на загрози", - додав очільник Міноборони.

Приватні ППО: що про них відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Федоров говорив, що в Україні продовжується формування нових груп для посилення протиповітряної оборони з приватного сектора.

Глава оборонного відомства розповів про перші результати перехоплення ворожих цілей "приватною ППО". Йдеться про запущений урядом експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони.

Тоді було збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala.

Також міністр додав, що паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній – захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed.

