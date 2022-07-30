Представники партії російського диктатора відкривають "гуманітарні офіси" на захоплених територіях.

Членів путінської партії "Єдина Росія" відправили на тимчасово окуповані території України з метою підготовки "референдумів" щодо їхньої анексії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, 29 липня "єдинорос" Олег Мельниченко відкрив "гуманітарний офіс" "ми разом з Росією" в Токмаку Запорізької області.

На думку експертів, український контрнаступ на окупований Херсон може перешкоджати спробам росіян підготуватися до "референдумів" щодо анексії і паспортизувати херсонців.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Пентагоні заявили, що Україна досягла такого рівня оборони, який ставить російську армію в глухий кут. Зокрема, старший військовий чиновник відзначив успіхи українців на Херсонському напрямку.

"Це не великі, гігантські успіхи, але вони, безумовно, дають перевагу над росіянами... Українці навалили їм як слід, і я думаю, що [Росія] шукає способи, як тут провести поповнення після своїх невдач", - сказав він.

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