У Пентагоні також зазначили, що на шостому місяці повномасштабної війни у Росії досі немає переваги в повітрі.

Україна досягла такого рівня оборони, який ставить російську армію в глухий кут.

Про це на брифінгу заявили два неназваних чиновники Пентагону, яких цитує в Twitter кореспондентка "Stars and Stripes" Кейтлін Доорнбос.

За словами одного з них, для такої ситуації є багато причин, серед яких - низький бойовий дух російських окупантів, а також величезні втрати на фронті.

"Інша причина може полягати в тому, що українці стали дуже ефективними в пошуку й ліквідації російського командування та управління, а також у знищенні великих обсягів російської техніки", - сказав один із чиновників.

Також підкреслюється дуже погана в багатьох випадках бойова ефективність російських солдатів. "Вони садять людей в танки [без підготовки.] Я бачив відео, як російський танк їде по колу. Виявилося, це тому, що водій не тренований і не вмів водити танк", - розповів представник Пентагону.

Інший старший військовий чиновник відзначив успіхи українців на Херсонському напрямку.

"Це не великі, гігантські успіхи, але вони, безумовно, дають перевагу над росіянами... Українці навалили їм як слід, і я думаю, що [Росія] шукає способи, як тут провести поповнення після своїх невдач", - сказав він.

А наразі російські окупанти намагаються придумати, як побудувати понтонні переправи, перебратися через річку і, можливо, повернутися до Криму.

У Пентагоні також зазначили, що на шостому місяці повномасштабної війни Росія досі не має переваги в повітрі.

"Це багато говорить про волю українців, як у їхній здатності не допустити, щоб росіяни стріляли по їхніх літаках, так і в їхній здатності збивати російські літаки", - сказали на брифінгу.

Чиновник Пентагону також зазначив, що він вражений спробами росіян замаскувати свої втрати, і в цілому загарбницькою риторикою Кремля.

"На цьому тижні я був дійсно вражений тим, як російська риторика намагалася замаскувати [свої] втрати, і те, що ми побачили, було дійсно дуже експансіоністською риторикою, що виходить з Москви. Ми чули, як міністр закордонних справ Лавров спростував колишні заяви свого уряду про те, що він домагається зміни режиму в Києві... Ми також бачили, як колишній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв опублікував у своєму телеграм-каналі карту, на якій зображена Україна, поглинена Росією і її сусідами", - зазначив старший чиновник Міноборони США.

Він також розповів про "жахливий звіт" Національної ради з розвідки, в якому йшлося щонайменше про 18 так званих фільтраційних таборів, де українці утримуються в нелюдських умовах.

Говорячи про зброю для України в Пентагоні відзначили, що у Києва все ще залишилося кілька тактичних безпілотників-камікадзе Phoenix Ghost. За їхніми словами, США поставлять ще одну партію в серпні згідно із затвердженим пакетом військової допомоги.

"Мета тут полягає в тому, щоб переконатися, що, коли їм знадобляться ці системи, у них є ці системи, [і] що ми зможемо забезпечити регулярні поставки в майбутньому", - підкреслили в Міноборони США.

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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