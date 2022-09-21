Боррель заявив, що Європейський Союз рішуче засуджує плани Кремля щодо проведення псевдореферендуму.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель обіцяє нові санкції проти Російської Федерації за намір провести "референдум" на окупованих українських територіях.

Про це йдеться у заяві Борреля на сайті Європейської служби зовнішньої дії.

"Сьогодні так звана "влада", незаконно призначена Росією на території України, яку вона окуповує військовим шляхом, оголосила про незаконний "референдум". Це - спроба Росії легітимізувати її незаконний військовий контроль, і має на меті через примус змінити кордони України з явним порушенням Статуту ООН та незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України", - заявив Боррель.

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"Європейський Союз рішуче засуджує цей запланований незаконний "референдум", який суперечить законній і демократично обраній українській владі, порушує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, і є кричущим порушенням міжнародного права. Результати таких дій будуть недійсними і нікчемними та не будуть визнані Євросоюзом і його країнами-членами", - йдеться у заяві.

Високий представник ЄС зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія залякувала, незаконно затримувала, катувала та викрадала українським громадян, а значна частина населення на захоплених територіях була змушена рятуватися втечею. Крім того, законно обрані місцеві посадовці у деяких випадках були насильно усунені і змінені. Також було значно обмежено свободу слова, доступ до інтернету, вільних і незалежних медіа.

"З цієї причини ці незаконні "голосування" не можуть розглядатися під жодним приводом як вільне вираження волі народу, який проживає у цих регіонах під постійною російською військовою загрозою і залякуванням", - наголосив Боррель.

"Росія, її політичне керівництво, і всі причетні до цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права в Україні будуть притягнені до відповідальності, і додаткові обмежувальні заходи проти Росії будуть розглянуті", - відзначив Боррель.

Також він заявив, що в Євросоюзі вражені рішучістю і мужністю українських мешканців районів, які наразі перебувають під російським військовим контролем, і які продовжують мирно виступати проти незаконної російської присутності.

"Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, і наполегливо закликає Російську Федерацію негайно, повністю і безумовно вивести усі її війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив Боррель.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що плани Росії провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях не завадять Збройним силам України звільнити українські землі з-під окупації.

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