Зокрема, лікувальні заклади окупованої Горлівки на Донеччині переповнені важкопораненими окупантами.

Російські загарбники зазнають значних втрат на Бахмутському та Авдіївському напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони (України) на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зазнавати значних втрат. Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ", - йдеться у зведенні. Відео дня

Крім того, з території Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області переміщено два великогабаритних вантажних автомобіля з тілами загиблих осіб з 1 армійського корпусу збройних сил РФ. Їхня кількість уточнюється.

Як писав УНІАН, протягом минулої доби, 19 вересня, Збройні сили України ліквідували на українській землі 160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни в Україні ЗСУ ліквідували майже 55 тисяч окупантів. У Генштабі додали, що найбільших втрат російський агресор зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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