Уражено сім танкерів і цінну ППО у Криму: Генштаб розкрив деталі нічної атаки

Пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 уражено у районі Керчі.

У ніч на 13 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих цілей противника. Зокрема, як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, уражено сім танкерів, п'ять суховантажів, два буксири та один пором в акваторії Азовського моря.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечують військову логістику та перевезення вантажів в інтересах Збройних сил РФ. Суховантажні судна та буксири забезпечують перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики противника.

Також у тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

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Крім того, в Генштабі уточнили, що за результатами оцінки наслідків ураження 12 липня нафтопереробного заводу "Сизранський" у Сизрані Самарської області РФ підтверджено пошкодження двох установок первинної переробки нафти АВТ-5 та АВТ-6.

Удари по РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 13 липня СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Безпілотники СБУ, зокрема, уразили: два патрульні катери проєкту 12150 "Мангуст" в акваторії Чорного моря; ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі "Багерове" на тимчасово окупованій території АР Крим; три стаціонарні радіолокаційні станції, які використовувалися противником для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА; автомобільні пороми "Єйськ" та "Марія" на поромному терміналі "Крим" у Керчі; автомобільні пороми "Лаврентій" та "Панагія" у порту "Кавказ" тощо.

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