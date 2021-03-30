Йдеться про шість обстрілів та один факт інженерного обладнання позицій.

Протягом поточної доби на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у вечірньому зведенні, йдеться про шість обстрілів та один факт інженерного обладнання позицій.

Зокрема, поблизу Авдіївки та Пісків російсько-окупаційні війська здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи протитанкові гранатомети, а у передмісті Широкиного – великокаліберні кулемети.

"Неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

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Про дії окупантів українська сторона Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила представників ОБСЄ.

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Автор: Леся Лещенко