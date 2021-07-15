На цивільних припадає 25-26% від загальної кількості загиблих.

З середини квітня 2014 року до кінця червня 2021 року жертвами війни на Донбасі стали від 42 500 до 44 500 осіб.

Про це повідомили в Управлінні верховного комісара ООН із прав людини, пише Радіо Свобода.

"За підрахунками Управління Верховного комісара ООН з прав людини, загальна кількість людських втрат, пов’язаних з конфліктом в Україні, становить 42 500-44 500", - повідомили у відповідь на запит видання.

Ці втрати розподіляються так:

13 200-13 400 загиблих, з них щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських бійців та приблизно 5 800 членів озброєних груп;

29 600-33 600 поранених, з них 7 000-9 000 цивільних, 9 800-10 800 українських бійців та 12 800-13 800 членів озброєних груп.

Читайте такожНа Донбасі окупанти обстріляли з важких мінометів житлові будинки (відео)Відзначається, що на цивільних припадає 25-26% від загальної кількості загиблих.

Таке ж співвідношення стосується і поранень.

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Автор: Людмила Жерновська