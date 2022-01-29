На полігоні відпрацювали нанесення вогневого ураження по умовному противнику.

Українські військові провели тактико-спеціальне навчання артилерійських підрозділів гаубиць "Мста-Б" в Херсонській області - неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова.

Про це повідомили у ЗСУ.

За легендою навчань, під час розвідки місцевості безпілотний літальний апарат виявив просування живої сили та броньованої техніки умовного противника в бік позицій наших військ. Відстань - близько 20 км. На знищення противника було направлено розрахунки гаубиць "Мста-Б".

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"Обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі артилеристи удосконалили й навички з розрахунку координат цілей", - розповів командувач об’єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Артилерійськими розрахунками на всіх етапах виконання бойового завдання управляли командири взводів.

Як зазначив командувач, розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а у підрозділах, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та входять до складу угрупування військ "Південь", покращується навченість особового складу.

Як повідомляв УНІАН, в Херсонській області були проведені тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ" з виявлення та знищення ворожих ударних безпілотних літальних апаратів.

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