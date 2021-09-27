Військові навчання в східній частині Криму триватимуть три дні.

Масштабні військові навчання російських десантників стартували в окупованому Криму. Тренування триватимуть три дні на полігоні "Опук".

Про це повідомляє ТАСС.

"Підрозділи відпрацюють ведення оборони, в ході якої вогнем зі штатного озброєння бойової техніки спільно з зенітно-ракетними, протитанковими, вогнеметними, артилерійськими та снайперськими підрозділами виконають вправи бойових стрільб", - йдеться в повідомленні.

Навчання проходитимуть і в денний, і в нічний час, в ході чого відпрацюють наступ з бойовими машинами БМД-4м і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка". Всього в тренуваннях візьмуть участь майже 2 тисячі російських військових. Крім того, для наступальних дій використовують танки Т-72Б3, 120-мм самохідно-артилерійські знаряддя 2С9 "Нона-С" і 122-мм гаубиці Д-30.

Читайте такожУ ЗСУ оцінили загрозу агресії проти України через військові навчання РФ та БілорусіТакож в навчаннях використовують автомати АК-12, кулемети "Печеніг", гранатомети РПГ-7д, 12,7-мм великокаліберний кулемет "Корд", реактивний піхотний вогнемет РПО-А "Джміль", автоматичний 30-мм гранатомет АГС-30 і снайперське озброєння.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання РФ і Білорусі "Захід-2021" проводилися з 10 по 16 вересня.

За офіційними даними, у навчаннях брали участь близько 200 тис.військовослужбовців, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, зокрема, понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів.

25 вересня українські військові повідомили, що не фіксують масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії в місця постійної дислокації, попри завершення російсько-білоруських навчань.

Автор: Анастасія Горбачова