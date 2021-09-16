За даними російського оборонного відомства, військові підрозділи і з'єднання ОТРК Західного військового округу приступили до здійснення маршу в пункт постійної дислокації.

Російські війська залишають Білорусь після спільних навчань "Захід 2021".

Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

"Російські війська, які брали участь у спільних навчаннях, почали повертатися на місця постійної дислокації в Російській Федерації. У Білорусі маневри проходили, в основному, на полігонах в Брестській області поблизу кордону з Польщею та Україною", - йдеться в повідомленні.

За даними російського оборонного відомства, військові підрозділи і з'єднання оперативно-тактичних ракетних комплексів гвардійської загальновійськової армії Західного військового округу приступили до здійснення маршу в пункт постійної дислокації.

"Ракетники здійснюють марш комбінованим способом по дорогах федерального значення і залізниці на відстань понад 1000 кілометрів в Курську область і приступлять до підготовки і переведення озброєння і військової техніки на сезонне обслуговування", - додали у відомстві.

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За офіційними даними російського відомства, в маневрах були задіяні близько 200 тис.осіб, більше 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання РФ і Білорусі "Захід-2021" проводилися з 10 по 16 вересня.

За інформацією російського Міноборони, практичні дії військ стартували одночасно на дев'яти полігонах на території Російської Федерації, в акваторії Балтійського моря, а також на п'яти полігонах в Республіці Білорусь.

Автор: Тамара Отовська