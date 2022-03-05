У Міноборони РФ заявили, що для цього з 09:00 діятиме режим тиші.

З Маріуполя та Волновахи відкриють гуманітарні коридори для цивільних.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у коментарі Суспільному.

У Міноборони РФ заявили, що для цього з 09:00 діятиме режим тиші.

У Telegram Маріупольської міськради мер міста Вадим Бойченко підтвердив, що зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя.

Це наддасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності.

Режим тиші в обох населених пунктах підтвердили й у Донецькій ОВА.

"На даний час маємо підтвердження режиму тиші з 9:00. У ці хвилини опрацьовуємо деталі евакуації. Координує роботу усіх сторін і учасників процесу Донецька обласна військова адміністрація", - написав у Telegram глава адміністрації Павло Кириленко.

З 11:00 в Маріуполі починається евакуація мирного населення. Гуманітарний "зелений" коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення буде здійснюватись муніципальними автобусами з трьох точок: СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53); драмтеатр (Театральна площа, 1); Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

Також, слідуючи по маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00) можна буде виїхати на особистому транспорті. Усіх водіїв, що виїжджають із міста, просять максимально сприяти евакуації мирного населення – брати з собою людей, заповнювати максимально транспорт.

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено.

Всього буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів для того, щоб кожен охочий зміг це зробити.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що Україна поки не отримала від російських окупантів гарантій безпеки гуманітарних коридорів, які необхідно організувати для евакуації цивільного населення, доставлення харчових продуктів і ліків в оточені населені пункти.

За його словами, ведуться переговори по багатьох напрямках, на сьогодні одна з найкритичніших ситуацій у Маріуполі.

Довідка УНІАН. 3 березня у Білорусі відбувся другий раунд переговорів між представниками України та РФ.

Сторони узгодили комюніке, в якому заявили, що "досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також для доставки медикаментів і продуктів харчування в місця найбільш запеклих боїв. З можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли буде здійснюватися евакуація, в секторах, де вона проводиться".

4 березня окупанти не погодились на створення "зеленого коридору" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину.

Вас також можуть зацікавити новини: