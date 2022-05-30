Вона просить їх переїжджати на підконтрольну територію за змоги.

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук радить мешканцям тимчасово окупованих територій не брати російські паспорти та не залишатися під окупацією.

Як зазначила Верещук, війна з Росією "можливо, буде довшою, ніж очікували" й "кривавішою, ніж ми уявляли".

"Після 24 лютого життя всіх українців змінилося. Особливо це стосується тих, хто зараз мешкає на тимчасово окупованих територіях. Їм зараз дуже непросто. Багато хто з них зараз має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей. Постають два основні питання. Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією? Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт?", - зауважила вона.

Верещук порадила не брати російські паспорти та переїжджати на підконтрольну територію за змоги.

"Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання, як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, раджу наступне. Переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей. Не брати російський паспорт. Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди", - наголосила вона.

Як писав УНІАН, в Офісі президента порівняли видачу російських паспортів на окупованих територіях із квитками у концтабір.

25 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів Запорізької та Херсонської областей.

У Міністерстві закордонних справ України засудили такий указ та наголосили, що цей документ відкриває шлях до примусу жителів тимчасово захоплених російською армією територій набувати російське громадянство.

У МЗС додали, що незаконна паспортизація на Херсонщині та в Запорізькій області, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов’язань РФ як держави-окупанта, відповідно до статті 45 Гаазької Конвенції 1907 року та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Вас також можуть зацікавити новини: