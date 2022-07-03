Зеленський наголосив, що Україна вийде на рівень, коли буде нівельована вогнева перевага окупантів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нічого не віддає та повернеться на втрачені території завдяки тактиці й постачанню сучасної зброї.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Головне завдання держави – зробити все, щоб у наших героїв, у наших воїнів з усіх родів військ було все необхідне для захисту держави, щоб була найсучасніша зброя. Це непросто, це вартує багатьох зусиль, це потребує численних переговорів, але ми забезпечимо таке постачання", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна вийде на рівень, коли буде нівельована вогнева перевага окупантів.

"Ми не втрачаємо жодного дня – переконуємо партнерів, налагоджуємо нові зв'язки, використовуємо всі можливості – політичні, дипломатичні, інформаційні...", - додав він.

Глава держави нагадав, що сьогодні, 3 липня, російська армія вкотре жорстоко обстріляла Слов'янськ, Краматорськ, Харків з реактивної артилерії, із систем "Смерч".

"Тільки у Слов'янську у списку загиблих – уже шість людей, близько двадцяти – поранені. Загинула дівчинка, її звали Єва. У серпні цьогоріч їй би виповнилося 10 років...", - розповів він.

За словами Зеленського, Росія має достатньо "Смерчів", "Ураганів", "Градів", щоб знищувати в Україні місто за містом.

Крім того, окупанти зібрали на Донбасі свою найбільшу вогневу потугу та можуть використовувати десятки тисяч артилерійських снарядів щодобово на одній ділянці фронту.

"Це реальність. Тому ми знищуємо потенціал окупантів – день за днем, прораховано, потужно. І, звичайно, отримані нами системи HIMARS та інша зброя від партнерів відіграють при цьому важливу роль. Не меншу роль відіграє й те, що ми бережемо життя наших воїнів, наших людей", - сказав президент.

Він наголосив, що стіни Україна відбудує, землю відвоює, а людей "треба берегти понад усе".

"І якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає тільки одне: що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає", - додав Зеленський.

Він підкреслив, що поступово Збройні сили України рухаються вперед – і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі: Зміїний – гарний приклад цього.

"Буде день, коли те ж саме скажемо й про Донбас", - зауважив глава держави.

Нагадаємо, що після важких боїв за Лисичанськ сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

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