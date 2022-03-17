Російські окупанти продовжують бомбити міста, вбивати мирних жителів і руйнувати цивільну інфраструктуру. Наприклад, минулої ночі ворог безперервно наносив удари по Рубіжному. В результаті загорілися 27 будинків, а місцями — цілі вулиці. Війна в Україні торкнулася навіть панамських суден в Чорному морі, які путінські терористи теж обстріляли. Для них не існує міжнародних конвенцій і моральних правил ведення бойових дій.
Як передає Reuters, за час війни російська армія завдала удари по трьом суднам під прапором Панами. Це кораблі Namura Queen, Lord Nelson і Helt. Один з них затонув в результаті отриманих пошкоджень, а два інших залишаються наплаву, але потребують ремонту.
"Ми знаємо, що три наших кораблі були атаковані російськими ракетами, але всі члени екіпажу в безпеці, у нас був матеріальний збиток", — сказав Норіель Арауз, адміністратор Панамського морського відомства.
Він також додав, що в Чорному морі знаходяться ще десять флагманських панамських суден. Кораблі не можуть покинути регіон через російський флот.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.