На сьогодні 204 дитини перебувають у розшуку.

З початку створення Національного інформаційного бюро вдалося повернути з полону майже 600 українців.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив директор Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов.

"Вже майже 600 (звільнених з полону - УНІАН) людей за цей час вдалося повернути. Це і цивільні, і військові. З них цивільних трохи більше 100 людей, а все решта це військові", - сказав він.

Смирнов уточнив, що цивільних держава повертає, але не обмінює. "Вони можуть йти разом з обмінами, але на них не обмінюють військових агресора", - сказав він.

Крім того, Смирнов зазначив, що, за даними Національної поліції, на сьогодні 204 дитини перебувають у розшуку, понад 4 тисяч знайшли.

"Так само в нас ще є категорія депортовані, примусово переміщені, тобто ті, які перебувають на території держави-агресора. І таких повідомлень надійшло до Національного інформаційного бюро 5911. Тобто 5911 діточок зараз перебувають на території ворога. Але сама держава-агресор повідомляє публічно, що діточок вони перемістили 448 тисяч", - додав він.

Нагадаємо, 17 березня Україна створила Національне інформаційне бюро (НІБ) відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ключовою метою діяльності цього органу є збір (усіма можливими способами), узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих РФ, зокрема і з-поміж мирного населення.

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