Ворожому Су-35 довелося ретируватися.

В Одеській області в середу, 6 липня, відбувся повітряний бій між українськими військовими та російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь" за добу.

Там зазначається, що вдень російський літак випустив по регіону ракету, її збили над морем сили ППО.

"А ввечері, під час повітряного бою, винищувач противника здійснив пуски двох крилатих ракет "повітря-повітря" по наших літаках. Наші літаки не постраждали, а рашистський Су-35 був змушений покинути зону чергування у повітрі й ретируватися", - йдеться у повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що на Херсонщині між ЗСУ та окупантами розгорнувся повітряний бій. Успіху в ньому ворог не мав.

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