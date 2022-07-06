Не маючи ніякого успіху по суходолу, ворог використовує повітряний простір.

На Херсонщині між Збройними силами та окупантами минулої доби розгорнувся повітряний бій, росіяни намагалися вдарити крилатими ракетами по нашій авіації.

Про це начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила під час телемарафону.

"Не маючи ніякого успіху по суходолу, ворог використовує повітряний простір, ракетні удари, артилерійсько-мінометні постріли. Так, минулої доби це були гелікоптерні удари парами й поодинокі. По тих позиціях, де ми починаємо забирати у них територію, вони починають гатити", - сказала вона.

За її словами, наприклад, навколо Іванівки, яку вже відвоювали українські Збройні сили, ворог продовжує обстріли.

"Розгорнувся повітряний бій, коли винищувачі ворога намагалися використати по нашій авіації крилаті ракети "повітря-повітря", але успіху не мали", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, минулої доби українські воїни жорстко придушили спробу наступу загарбників в напрямку Лозового.

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