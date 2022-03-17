Росіяни з перших днів війни намагаються захопити Маріуполь.

У мережі з'явилися фото розбомбленого російськими окупантами Маріуполя Донецької області.

Знімки раднику глави МВС Антону Геращенко надіслав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Фотосвідчення жахливого злочину рашистів, які стерли з лиця землі чудове мирне місто України. Того Маріуполя, який ми знали, більше немає...", - підписав Геращенко фотографії.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище, і через тривалий обстріл була відсутня інформація про постраждалих.

17 березня народний депутат України Сергій Тарута повідомив, що бомбосховище драматичного театру в Маріуполі після вчорашнього авіаудару російських фашистів уціліло і люди, які там перебували, вижили. Це підтвердила і омбудсмен Людмила Денісова.

Нагадаємо, росіяни намагаються захопити Маріуполь, вони постійно обстрілюють місто. Трупи мирних громадян валяються по місту, деяких загиблих поховали в братській могилі, оскільки окупанти не дають навіть нормально поховати людей.

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