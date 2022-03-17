Бомбосховище Драмтеатру в Маріуполі витримало авіаудар / фото REUTERS
Народний депутат України Сергій Тарута заявляє, що бомбосховище Драматичного театру в Маріуполі витримало авіаудар, люди вижили.
Про це йдеться у дописі на його сторінці у Facebook.
"Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!", - повідомив Тарута.
Як повідомляв УНІАН, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю Драматичного театру у Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід у бомбосховище і через триваючий обстріл була відсутня інформація про постраждалих.