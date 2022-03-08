За останні трохи менше, ніж два тижні, для 1 500 000 українців залізниця стала дорогою життя.

В пресслужбі УЗ повідомили, що за останні 10 днів їм вдалося врятувати півтора мільйона життів. Йдеться про кількість евакуйованих пасажирів.

"Для 1 500 000 українців залізниця стала дорогою життя. Ми свідомо розміняли комфорт і швидкість на безпеку. Зараз це головне. Я вкотре прошу вибачення у наших пасажирів за дискомфорт. Але наша ціль зараз — дати можливість виїхати із-під обстрілів всім бажаючим. І вже котру ніч всі ключові вокзали закінчують день майже без пасажирів. Це результат злагодженої роботи всієї команди. Мене зараз гріє одна думка. Півтора мільйони наших громадян точно спатимуть сьогодні спокійно, не просинаючись від вибухів", - написав у своєму Telegram-каналі глава УЗ Олександр Камишин.

Зазначимо, "Укрзалізниця" повідомила про нові евакуаційні рейси на західну Україну. Зокрема плануються 3 рейси на Львів, Ужгород та Ковель.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" звільнила провідників за вимагання 1,5 тисячі гривень за евакуацію. Це перший підтверджений і розкритий випадок на евакуаційних рейсах.

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