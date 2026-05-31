Що вкрасти і кого зробити винним: колишній американський астронавт розповів про росіян

Йому вистачило 5 років, щоб зрозуміти, як думають росіяни.

Сенатор США та колишній астронавт Марк Келлі розповів про свою роботу з російськими космонавтами і поділився тим, що дізнався про їхній менталітет.

За словами Келлі, йому вистачило 5 років, щоб зрозуміти, що насамперед мотивує росіян, передають Новини.Live. Він зробив висновок, що для них головне видимість, що вони керують чимось; друге - коли щось раптом пішло не так - на кого перекласти провину і третє - що вкрасти сьогодні. І лише після цього всього, за словами Келлі, для них ішов успіх місії.

Колишній астронавт додав, що в російському Центрі управління польотами навіть була практика фіксувати помилки космонавтів і штрафувати їх за це, що, на його думку, говорить про культуру пошуку винних замість розв'язання проблем.

При цьому Келлі підкреслив, що у США, Великій Британії та інших західних країнах все навпаки. Там на перше місце ставлять результат місії.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк говорив, що компроміс у відносинах з РФ неможливий без перемоги на полі бою, тому що такий менталітет у більшості росіян.

На думку Подоляка, немає сенсу говорити про "нейтралізацію" Путіна чи бунт росіян в силу внутрішньої філософії, особливої державності Росії. Суть в тому, що громадяни РФ не звикли, не пристосовані до комфорту.

