'Нова хитромудра тактика': Forbes розповів, як Україна руйнує російську логістику

Для російської армії уповільнення пересування може бути настільки ж руйнівним, як і знищення техніки.

Кампанія України проти російської логістики стає дедалі быльш вигадливою. Окрім ударів по вантажівках, паливних складах і колонах постачання, українські безпілотники тепер скидають міни вздовж ключових шляхів постачання, змушуючи російські війська протистояти загрозам як з повітря, так і з доріг.

Замість простого знищення окремих автомобілів мета все частіше полягає у порушенні потоку поставок на фронт, пише Forbes.

Так, російські джерела повідомляють про мінування за допомогою безпілотників ділянок сухопутного коридору до Криму, особливо навколо траси Маріуполь–Мелітополь, що змусило росіян перекрити частину шосе і перенаправити рух великовантажних автомобілів у напрямку Криму. Такі повідомлення примітні тим, що траса М-14 між Маріуполем і Мелітополем знаходиться приблизно в 100-150 кілометрах від лінії фронту.

"Це означає, що Україні, ймовірно, знадобляться безпілотники з нерухомим крилом або інші системи більшої дальності для встановлення мін у цьому районі", – пише Forbes.

При цьому міни не обов'язково повинні повністю знищувати транспорт. Вантажівка, що вийшла з ладу, може перекрити дорогу, створити затор і залишити застряглі автомобілі вразливими для ударів безпілотників.

"Це ще більше посилить тиск на російську логістику і додасть тягар постійного розмінування цих територій", – сказав аналітик Рой Гардінер.

Частина ширшої тактики

Ця тактика, очевидно, є частиною ширших зусиль України з перетворення російських маршрутів постачання на багаторівневі зони перехоплення, пише Forbes.

Російські водії вже стикаються із засідками дронів, ударними безпілотниками зі штучним інтелектом та атаками на системи ППО, що захищають ключові дороги. Якщо використання безпілотників для встановлення мін пошириться, їм також доведеться постійно стикатися з ризиком мін на дорозі внизу.

При цьому російські військові блогери попереджають, що навіть невеликі міни, розкидані вздовж ключових автомагістралей, можуть призвести до "транспортного паралічу", оскільки рух доведеться неодноразово зупиняти для проведення інспекцій та операцій з розмінування. На відміну від ударів безпілотників-камікадзе, які націлені на окремі транспортні засоби, партія мін може тимчасово перекрити шосе.

Для російської армії, яка залежить від довгих і вразливих ліній постачання, уповільнення пересування може бути настільки ж цінним, як і знищення техніки. "Логістика порушена майже місяць, що впливає на доставку вантажів не тільки в тил, але й на передову", – написав один із російських військових блогерів.

Росія може в кінцевому підсумку адаптуватися

Гардінер зазначив, що російські війська можуть відповісти, розширивши протиповітряну мережу на вразливі автомагістралі, однак це стане досить складним завданням.

При цьому удари безпілотників і кампанія зі встановлення мін можуть ще більше посилити залежність Росії від Керченського мосту, і Україні навіть не потрібно повністю перекривати сухопутний коридор до Криму, зазначає Forbes:

"Якщо кожна вантажівка їхатиме довше, кожен конвой потребуватиме дозволу, і кожна затримка відкриватиме більше цілей, дорога може залишатися відкритою, але при цьому стане набагато менш корисною".

Україна переламує ситуацію

Нагадаємо, що командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді розповів про стратегію знищення російської ППО та логіку далекобійних ударів. За його словами, Україна створює коридори крізь російську протиповітряну оборону. А виснаження ППО створює нові можливості для ударів.

Раніше УНІАН писав, що війна вступає в нову фазу, в якій РФ побоюється обвалу свого фронту. Військові експерти вважають, що саме в ці тижні чаша терезів поступово схиляється на користь України.

