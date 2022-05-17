Супротивники на Авдіївському напрямку намагалися взяти під контроль відрізки дороги, зазначили у Генштабі української армії.

Російські окупанти в Україні на Бахмутському напрямку намагалися прорвати оборону наших військ, однак не досягли успіху й були змушені відійти.

На Авдіївському напрямку супротивник безуспішно намагався штурмувати позиції українських воїнів, щоб захопити відрізки дороги Новобахмутівка - Новоселівка Друга, повідомив у Facebook Генштаб Збройних сил України.

"…Підрозділи окупантів також здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Мар’їнки…", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися на українську територію.

Ворожі сили спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних людей у низці населених пунктів, зокрема, і на частині Донбасу. Пізніше супротивник пішов у наступ на частині сходу нашої держави.

16 травня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поділився, що окупанти у Білогорівці під час спроб переправитись через річку Сіверський Донець втратила майже 1 тис. осіб живої сили та близько 100 одиниць військової техніки.

17 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги на Донецькому напрямку намагаються наступати уздовж усієї лінії зіткнення та обстрілюють населені пункти з артилерії.

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