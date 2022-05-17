Ще на 4 локаціях тривають бої.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні, 17 травня, 12 атак ворога, ще на 4 локаціях тривають бої.

Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що українські воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

Так, за добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки; 3 артилерійські системи (з них одна РСЗВ); 6 одиниць бойової броньованої техніки; 7 автомобілів (у тому числі одна вантажівка з боєприпасами).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу "ZALA".

Нагадаємо, Зеленський змінив командувача Сил тероборони ЗСУ.

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