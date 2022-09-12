Постраждали понад 30 населених пунктів.

Сили оборони відбили атаки ворога в районах кількох населених пунктів, на Херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

"Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення", - розповіли у Генштабі.

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Зазначається, що зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Так, протягом минулої доби ворог завдав 18 ракетних та 39 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

"Постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград, Великомихайлівка. Росіяни здійснили черговий терористичний акт - завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ, об’єкту критичної інфраструктури міста. В результаті було частково знеструмлено декілька областей", - йдеться у зведенні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Чорному морі РФ зненацька активізувала присутність великих десантних кораблів.

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