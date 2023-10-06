Оскільки Вашингтон і Брюссель "напали" на Росію, вона хоче влаштовувати ядерні вибухи на своїй території.

Після пропозиції пропагандистки Маргарити Симоньян влаштувати ядерний вибух над Сибіром, в Росії серйозно заговорили про відкликання свого підпису під міжнародним договором про заборону ядерних випробувань. Таку можливість планують обговорити в російському парламенті, повідомив спікер Державної Думи РФ В'ячеслав Володін.

За його словами, початкова ініціатива виходить від Володимира Путіна – він підняв це питання на засіданні дискусійного клубу "Валдай".

"На найближчому засіданні Ради Державної Думи обов'язково обговоримо питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Це відповідає національним інтересам нашої держави. І буде дзеркальною відповіддю США, які досі не ратифікували договір", – написав Володін у своєму телеграм.

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При цьому спікер нижньої палати російського парламенту заявив, що такий крок викликаний зміною ситуації в світі – нібито Вашингтон і Брюссель "розв'язали війну" проти Росії.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань

Договір був прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН у вересні 1996 р. і підписаний 183 державами світу, в тому числі 41 з 44 "ядерних" держав – які мають ядерну зброю, АЕС або наукові ядерні реактори. Не підписали договір в тому числі "молоді" ядерні держави - Індія, Пакистан, КНДР.

Ратифікували, тобто підтвердили підпис на рівні парламенту або іншого органу вищої влади 164 держави, в тому числі 36 держав зі згаданих 44. Серед тих, хто підписав, але не ратифікував договір - США, КНР, а також Ізраїль.

Оскільки договір не був ратифікований усіма 44 "ядерними" країнами, офіційно він в силу так і не вступив. Проте, після прийняття ООН цього документа жодна країна світу не проводила фізичні ядерні випробування. Є думка, що випробування проводила КНДР, але твердих доказів цьому не існує.

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