При цьому слідча закрила провадження щодо чоловіка, навіть не допитавши свідків.

Священник УПЦ із Рівненської області ухилявся від мобілізації нібито через "матюки на емблемах ЗСУ". Слідча закрила провадження щодо служителя церкви, але Гощанський районний суд відновив розслідування.

Як йдеться в ухвалі суду, наприкінці січня слідча закрила провадження через "відсутність складу кримінального правопорушення". Вона зазначила, що мала би бути забезпечена можливість проходження альтернативної (невійськової) служби. Священник нібито усно повідомляв військкомат про те, що готовий виконувати суспільно-корисну службу, яка не пов`язана з військовою. Крім того, "Біблійські норми" не зобов`язують його брати зброю до рук.

У заяві священника від 25 березня минулого року йдеться про те, що він відмовляється від мобілізації "з причини присутності матюків на емблемах ЗСУ з релігійних і громадянських переконань". Разом з тим, у матеріалах справи нема заяв священника щодо забезпечення йому проходження альтернативної служби.

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Водночас закон "Про альтернативну службу" не передбачає можливість заміни призову за мобілізацією невійськовою службою у особливий період.

Слідча також не врахувала, що УПЦ не входить до переліку релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

Постанова слідчого про закриття провадження винесена без повного з`ясування усіх обставин справи. За скаргою представника Міноборони суд ухвалив відновити розслідування. Слідчу зобов'язали всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати належну правову оцінку обставинам справи та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Мобілізація в Україні - головні новини

В Україні є певні проблеми з мобілізацією, оскільки частина внутрішньо переміщених осіб-чоловіків, які підлягають мобілізації, не стали на військовий облік за місцем фактичного проживання.

Розглядається питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам повістки онлайн за допомогою месенджерів. Веніславський підкреслював, що розглядається можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням.

Адвокат Дмитро Бузанов вважає, що, якщо повістки будуть відправляти через месенджери, то якась частина українців у будь-якому разі опиниться у зоні недосяжності - вимкнуть всі застосунки чи ж перейдуть на кнопкові телефони.

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